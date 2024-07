Ieri pomeriggio, il Cluster lucano dell’Aerospazio e gli altri quattro Cluster lucani sono stati protagonisti dell’incontro tenutosi nella sede di Confindustria a Potenza.



L’evento è stata l’occasione per ciascun Cluster di presentare i rispettivi piani di attività per i prossimi due anni, che saranno candidati sull’Avviso Pubblico della Regione Basilicata “Sostegno al consolidamento e allo sviluppo dei Cluster Tecnologici della Regione Basilicata”, nell'ambito del POC Basilicata 2014-2020, Asse I – Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione, Azione POC.1.4.



Il CLAS, associazione costituita nel 2015 e composta da imprese innovative lucane operanti nel segmento Osservazione della Terra del settore Aerospazio, ha quindi presentato il proprio piano di sviluppo e consolidamento delle sue attività istituzionali anche con l’obiettivo di favorire nuove adesioni di imprese innovative e di adottare un modello aperto e inclusivo di Ecosistema coeso e competitivo



Un piano che prevede azioni volte a promuovere, tra le altre, l'internazionalizzazione, l'attrazione di investimenti, l'innovazione, la competitività e lo sviluppo delle imprese lucane dell’aerospazio, in linea con la nuova "Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2021-2027".



L'evento ha rappresentato un'importante occasione di confronto e collaborazione tra imprese, enti di ricerca e istituzioni, con l'obiettivo di creare sinergie e stimolare la crescita economica del territorio. La partecipazione delle aziende e degli stakeholder locali è stata fondamentale per consolidare il networking e la collaborazione, aspetti cruciali per il successo del progetto e per elevare il livello competitivo del sistema industriale lucano.