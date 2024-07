“Esprimo il mio pieno supporto all’approvazione del Decreto-legge Agricoltura, riconoscendolo come una risposta decisa e concreta del Governo nazionale guidato da Giorgia Meloni.

Grazie al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, questo decreto prevede azioni concrete di sostegno al fine di riportare l’agricoltura al centro della nostra economia, rinnovando il suo ruolo di pilastro del Made in Italy, così come lo è stato nel passato e così come dovrà esserlo nel futuro.







Il DL Agricoltura non solo rafforza le fondamenta del settore agricolo e ittico a livello nazionale, ma offre anche un sostegno indispensabile per la nostra regione.







La sinergia tra il governo nazionale e quello regionale è un fattore chiave per il successo di questa iniziativa. Solo lavorando insieme possiamo valorizzare l’agricoltura come elemento centrale del tessuto sociale ed economico della Basilicata, contribuendo a creare opportunità di sviluppo e benessere per le nostre comunità.







In qualità di assessore alle Politiche Agricole e Forestali della Basilicata, a nome mio e di tutto il Dipartimento Agricoltura, ribadisco il nostro entusiasmo per l'approvazione di questo Decreto, sostenendo sin da subito con impegno e lavoro le misure messe in campo, certi che rappresenteranno una svolta positiva per il futuro del comparto agricolo e ittico nazionale nonché per il rilancio della Basilicata come regione di eccellenza in questi settori.”







È quanto dichiara in una nota il neoassessore alle Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala.