Anche nelle ultime iniziative la CUB si fa portavoce di una richiesta di occupazione che è ben lungi dalla richiesta di stabilizzazione della platea degli ex TIS e RMI.

Già da aprile la USB sul tavolo tecnico con l'assessore Casino aveva chiesto una consultazione tra i lavoratori interessati per capire in che misura ci fosse l'adesione all'ipotesi del progetto idraulico forestale in discussione.

Le nostre richieste, considerate punti qualificanti della trattativa con la regione:

- Una contrattualizzazione di tutti gli addetti tramite progetti di inclusione socio lavorativa con rapporti di lavoro a tempo determinato finanziati dalla regione e messi in atto dagli enti dove attualmente vengono utilizzate le platee ex TIS e RMI o tramite adesione al progetto idraulico forestale.

In merito a quest' ultimo va rivisto il numero delle giornate di occupazione.

Inoltre va affrontato in toto il problema della forestazione regionale e la scelta di attribuirne la gestione al Consorzio Unico di Bonifica. Va unificata la platea degli addetti comprendendo stabilmente i lavoratori provenienti dall'ex mobilità in deroga e gli addetti della platea ex TIS e RMI che decideranno di transitare nel nuovo progetto.

- la necessità della richiesta, sul tavolo Stato-Regioni e con il coinvolgimento dei parlamentari lucani, delle modifiche legislative nazionali per consentire le stabilizzazioni presso gli enti comunali a prescindere dal tetto di spesa e dai vincoli assunzionali, così come già legiferato per i tirocinanti calabresi.

- In caso di ritardati adempimenti, urge l'adeguamento economico del sussidio ad almeno 900 euro mensili e il riconoscimento delle tutele della maternità e della malattia.





Stiamo chiedendo da tempo la costituzione di un tavolo tecnico allargato in cui siano presenti tutti i soggetti coinvolti, dal Presidente e gli Assessori interessati all'ANCI, agli esponenti degli Enti strumentali della regione.

Intanto chiediamo la convocazione delle parti per le notizie inerenti lo stato dei lavori avviati prima della pausa elettorale.



Coordinamento USB Ex TIS e RMI Basilicata