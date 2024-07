I Presidenti della Cia Potenza Giambattista Lorusso e Matera Giuseppe Stasi, insieme agli auguri di buon lavoro al neo Assessore all’Agricoltura Carmine Cicala, al Presidente Bardi e all’intera Giunta, esprimono apprezzamento per il richiamo che è venuto dallo stesso Cicala, subito dopo la nomina, alla volontà ascolto “attento e costante” delle categorie del mondo agricolo. La Cia – aggiungono – esprime la volontà di una convinta leale e proficua collaborazione che sono gli elementi alla base di una vera concertazione sociale e chiede la convocazione di un incontro per discutere sulle azioni prioritarie da intraprendere tempestivamente. Sempre dal neo Assessore sono arrivate in queste ore indicazioni per fronteggiare le emergenze che vive il mondo agricolo, innanzitutto la siccità e la fauna selvatica, che – aggiungono – raccogliamo positivamente. Tra gli altri temi che intendiamo porre alla sua attenzione – sottolineano Lorusso e Stasi - l'andamento del mercato delle produzioni agricole ed in particolare per la cerealicoltura ed il grano duro, oltre a fare il punto sullo stato degli adempimenti in corso per l’attuazione del Psr e sulle misure del Pnrr riferite all’agricoltura e alla ruralità, rendendole più semplici e veloci specie nei pagamenti degli aiuti comunitari agli agricoltori. Sul piano del metodo del confronto si rende necessario rilanciare il Tavolo Verde quale strumento di concertazione rimodulando compiti e funzioni anche per rendere permanente il flusso di comunicazione tra Dipartimento ed associazioni di categoria.