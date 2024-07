“Nell’augurare buon lavoro alla nuova Giunta regionale non possiamo fare a meno di rilevare un forte sbilanciamento della stessa verso il territorio potentino, con la provincia di Matera rappresentata solo dall’Assessore Latronico. Speriamo vivamente che questo non si traduca, come avvenuto nella scorsa legislatura, in una scarsa attenzione verso le esigenze delle famiglie e delle imprese materane, al cui soddisfacimento sarà profuso il nostro impegno, anche alla luce del nuovo protagonismo che il Consiglio regionale è destinato ad avere sulla base delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Pittella”.

E’ quanto afferma, in una nota, il Presidente del Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello.

“Il dato dell’accentramento geo politico del capoluogo di regione non è un fatto nuovo ed è, a tutt’oggi, sotto gli occhi di tutti” -sottolinea Vizziello-“ ma andando oltre la composizione formale del nuovo governo regionale, rivolgiamo un appello al Presidente Bardi affinchè l’azione della sua giunta mostri uguale attenzione alle necessità di entrambe le province lucane”.

“La provincia di Matera vive da anni una condizione di grande fragilità determinata da impoverimento demografico, emigrazione giovanile e crisi delle famiglie e delle imprese” -aggiunge Vizziello-“che potrà essere superata solo attraverso investimenti in grado di valorizzare gli asset produttivi e garantire ai cittadini servizi pubblici migliori soprattutto in tema di sanità e mobilità”.

“Quando le giunte regionali si fanno a Roma e non nei territori nei quali si è votato” -conclude Vizziello- “ il rischio dello strabismo territoriale è sempre dietro l’angolo e spetterà al Presidente Bardi riequilibrare situazioni di svantaggio a danno della comunità materana che durano da molto, troppo tempo”.