Il ritorno di Francesco Cupparo in Giunta Regionale, alla guida del Dipartimento Attività Produttive, è motivo di soddisfazione per l’intera area sud della provincia di Potenza che in Cupparo ha sempre avuto un importante punto di riferimento istituzionale. A sostenerlo è Giovanna Di Sanzo, responsabile per Forza Italia dell’ Area Sud. Il nostro comprensorio – aggiunge – ha bisogno di un’attenzione e di un impegno particolari soprattutto dopo che in questa stagione estiva si sta manifestando in forma di emergenza la carenza idrica. Da area macrofornitrice di acqua per le esigenze della Puglia, il Senisese, per la scarsa disponibilità della diga di Monte Cotugno a Senise, sta conoscendo una fase di gravi disagi per il mondo agricolo e le popolazioni estesi a tutta la regione. E’ necessario dunque riprendere i progetti di ammodernamento di condotte e reti irrigue ed idriche che Cupparo aveva presentato nella precedente legislatura regionale ed in particolare durante la sua, pur breve, esperienza di Assessore all’Agricoltura. Ci sono poi problematiche che riguardano le infrastrutture con la necessità di reperire altri finanziamenti diretti a terminare in maniera definitiva la Serrapotina mettendola in collegamento con la Sinnica, importante arteria stradale dell'area sud. Inoltre le piccole e medie imprese – afferma Di Sanzo – hanno necessità di un lavoro costante all’interno della nuova strategia di programmazione della Giunta Bardi sia per la spesa del Pnrr che del Por Basilicata dei prossimi cinque anni. Sono certa che l’esperienza realizzata da Cupparo con il Programma Speciale Senise e la stretta cooperazione con i sindaci della zona rappresenterà una base per la ripresa del confronto tra Regione e sindaci.