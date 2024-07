“Auguri di buon lavoro a tutti gli Assessori della nuova Giunta regionale. Sono certo lavoreranno con solerzia per affrontare, sin da subito, le tante criticità che affliggono la Basilicata: l’urgenza di un’azione immediata sulla sanità in attesa del nuovo piano socio-sanitario, la tutela del precariato, la crisi idrica, il rilancio industriale e dell’agricoltura, la forestazione, solo per citarne alcune.

Si tratta di problematiche note che attendono una risposta e che dovranno essere accompagnate da un lavoro di programmazione strategica sugli asset più importanti per lo sviluppo del territorio.

Ora è il tempo del massimo impegno e dedizione per il bene dei cittadini lucani”.



Lo dichiara Marcello Pittella, Presidente del Consiglio regionale della Basilicata.