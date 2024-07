Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta straordinaria, ai sensi dell’articolo 32, comma 1 dello Statuto regionale, alle ore 16.00 di giovedì 11 luglio 2024, nell’Aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in Via Verrastro n.4, Potenza.



All’ordine del giorno dell’Assemblea gli adempimenti, eventuali, per dare esecuzione alle disposizioni di cui all’articolo 23 (Supplenza e surroga dei Consiglieri Assessori) della legge regionale n.20/2018 (Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali).



I lavori saranno tradotti nella lingua dei segni italiana. Sarà garantita l'interpretazione simultanea dalla lingua parlata alla Lis per tutta la durata della seduta. La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.regione.basilicata.it.