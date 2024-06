Franco Mazzia è il nuovo sindaco di Terranova di Pollino. La sua lista ha superato per 13 voti quella di Vincenzo Riccardi. Per Mazzia è una nuova esperienza quella da primo cittadino anche se già in passato (nel 2009) aveva ricoperto la carica di assessore comunale per tre anni.

«Sento una responsabilità molto grande- spiega- Non voglio correre ma sono abituato a darmi degli obiettivi. Siamo alle porte dell'estate e Terranova è sicuramente un paese turistico. Quindi sarà dedicata attenzione agli eventi estivi, a giovani e anziani. Voglio organizzare un agosto terranovese importante».



Tra le priorità: «sistemare le strutture sportive- continua- e, un'attenzione particolare va data alla viabilità. Occorre lavorare per mettere in atto interventi straordinari ma anche ordinari, come la pulizia e il taglio dell'erba e su questo ho avuto rassicurazioni dalla Provincia di Potenza ma non basta. Già dalla prossima settimana sarò negli uffici dell'ente provinciale per parlare della nostra viabilità, che è argomento prioritario».



«In settimana sarà nominata la Giunta e il primo Consiglio Comunale si terrà venerdi prossimo».



