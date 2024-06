Tante riconferme e tanti nuovi sindaci in Basilicata. Nell’ultima tornata elettorale per rinnovare i 52 comuni al voto, ha partecipato il 60,96% degli aventi diritto. Conferme per Cicala a Viggiano, Valentina Viola a Chiaromonte, Gianluca Palazzo a Rotondella, Gaetano Celano a Valsinni, Francesco Mancini a Pomarico, Antonio Bruno a Rotonda, Nicola Valluzzi a Castelmezzano, Pasquale Bartolomeo a Calvera e Rocco Greco a Roccanova. Giusto per citarne alcuni. Vittoria per Giuseppe Ciminelli a San Severino Lucano, che decide di cambiare, così come per Franco Mazzei a Terranova di Pollino e Cesare Albanese a Maratea. Pasquale Carriello vince a Scanzano, Raffaele Collazzo a Brienza, Francesco Mollica a Venosa, e Antonio Mele detto Antonello a Nova Siri, mentre sono ancora in corso gli spogli nei comuni più grandi come Potenza, Avigliano e Picerno.



Di seguito l’elenco dei sindaci eletti:



ANZI: Filomena Graziadei

ARMENTO: Luca Antonio Manieri

AVIGLIANO: Giuseppe Mecca

BANZI: Pasquale Caffio

BARILE: Antonio Murano

BRIENZA: Raffaele Collazzo

BRINDISI DI MONTAGNA: Gerardo La Rocca

CALVERA: Pasquale Bartolomeo

CASTELLUCCIO INFERIORE: Paolo Campanella

CASTELLUCCIO SUPERIORE: Francesco Limongi

CASTELMEZZANO: Nicola Valluzzi

CHIAROMONTE: Valentina Viola

GALLICCHIO: Francesco Pandolfo

GUARDIA PERTICARA: Pasquale Montano

LAURENZANA: Giuseppe Trivigno

MARATEA: Cesare Albanese

MARSICOVETERE: Marco Zipparri

MISSANELLO: Nicola Conte

MONTEMURRO: Senatro Di Leo

NEMOLI: Domenico Carlomagno

NOEPOLI: Giuseppe Pasquale Valicenti

PESCOPAGANO: Francesco Ambrosini

PICERNO: Margherita Scavone

PIETRAGALLA: Paolo Cillis

POTENZA

RAPONE: Felicetta Lorenzo

RIVELLO: Francesco Altieri

ROCCANOVA: Rocco Greco

ROTONDA: Antonio Bruno

SAN CHIRICO NUOVO: Baldassarre Rosa

SAN FELE: Donato Sperduto

SAN PAOLO ALBANESE: Mosè Antonio Troiano

SAN SEVERINO LUCANO: Giuseppe Ciminelli

SANT’ANGELO LE FRATTE: Vincenzo Ostuni

SATRIANO DI LUCANIA: Umberto Vita

SAVOIA DI LUCANIA: Rocco Mastroberti

SPINOSO: Pasquale De Luise

TERRANOVA DI POLLINO: Franco Mazzia

TITO: Laurino Fabio

TRIVIGNO: Marco Guarini

VENOSA: Francesco Mollica

VIGGIANO: Amedeo Cicala

CALCIANO: Giuseppe Arturo De Filippo

CIRIGLIANO: Marco Delorenzo

GARAGUSO: Antonella Bilotta

GORGOGLIONE: Carmine Nigro

MIGLIONICO: Giulio Traietta

NOVA SIRI: Antonio Mele detto Antonello

POMARICO: Francesco Mancini

ROTONDELLA: Gianluca Palazzo

SCANZANO JONICO: Pasquale Cariello

VALSINNI: Gaetano Celano