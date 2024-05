Un pubblico amministratore che vende la sua funzione a un imprenditore e un'ora dopo passa alla banca per incassare la rispettiva tangente tracciabile e fatturata, ignora il Codice penale e la legge sul finanziamento ai partiti che parla solo di erogazioni lib... -->continua

19/05/2024 - Europee: domani Cateno De Luca (lista Libertà) a Senise

Anche a Senise domani 20 maggio l’onorevole Cateno De Luca Leader del partito Sud Chiama Nord approderà in Basilicata con il camper della LIBERTÀ per sostenere Pina De Donato unica candidata della Basilicata della lista Libertà per le prossime elezioni del...-->continua