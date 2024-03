Dopo l’approvazione all’unanimità della recente mozione sul tema della desertificazione bancaria in Basilicata presentata in Consiglio regionale, Cgil, Cisl e Uil valutano favorevolmente la nuova auspicata convergenza anche da parte delle principali associazioni di rappresentanza datoriali, del mondo produttivo e della società civile e confidano pertanto nella rapida conclusione del percorso istitutivo dell’Osservatorio sul credito che chiedono da tempo.



Sul tema in Regione si è svolto un incontro convocato dall’assessore alle Attività produttive Michele Casino per affrontare il fenomeno. Al tavolo erano presenti in rappresentanza delle rispettive Confederazioni sindacali i Segretari Regionali Bruno Lorenzo per la FISAC-CGIL, Arnaldo Villamaina per la FIRST-CISL e Vito Daniele Cuccaro per la UILCA-UIL, e i rappresentanti delle Associazioni regionali di ABI, ANCI, CONFINDUSTRIA, CONFIMI INDUSTRIA, CONFAPI, CONFIDI e CONFCOOPERATIVE.



Pur muovendo da differenti analisi del contesto, tutte le parti presenti hanno riconosciuto le forti criticità che debancarizzazione comporta per il tessuto socioeconomico regionale e hanno concordato sulla necessità di costituire l’Osservatorio sulla presenzadell’attività bancaria quale luogo istituzionale nel quale analizzare il fenomeno in atto al fine di arginarlo e contrastarlo, condividendo e adottando tutte le strategie necessarie per garantire una erogazione inclusiva ed equa dei servizi bancari e del credito, in risposta alle necessità del sistema produttivo e sociale della Basilicata. È stato infatti ribadito che un sistema bancario di prossimità diffuso sui territori è essenziale sia per la tenuta occupazionaleche per il sostegno economico a famiglie e risparmiatori, agli artigiani ealle piccole e medie imprese(anchein virtù del ruolo sociale che la Costituzione assegna alle banche).



Per la parte politica Casino ha espresso la sua sensibilità alle problematiche evidenziate da tutti e si è pronunciato favorevolmente per la costituzione dell’Osservatorio, impegnandosi affinché si arrivi in tempi brevi ad una delibera di giunta per la sua costituzione.



Potenza, 14 marzo 2023





I SEGRETARI GENERALI



FIRST CISL BASILICATA

Arnaldo VILLAMAINA

FISAC CGIL BASILICATA

Bruno LORENZO

UILCA BASILICATA

Vito Daniele CUCCARO