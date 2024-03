Duong Hai Hung, ambasciatore del Vietnam in Italia, è stato ricevuto nella sede della Provincia di Matera dalla consigliera provinciale, Concettina Sarlo, delegata dal presidente Piero Marrese, assente nell’occasione per impegni istituzionali.

Nel corso dell'incontro, ha spiegato Sarlo, “abbiamo discusso di territori, opportunità di sviluppo e ponti culturali. L’incontro, che si è svolto in un clima collaborativo e proficuo, ha visto anche la donazione alla Provincia di Matera, da parte dell’ambasciatore, di alcuni volumi su storia, arte e cultura del Vietnam. Come rappresentante della Provincia ho, da parte mia, fatto dono all’ambasciatore del volume contenente la storia dei 31 Comuni lucani”.

L’ambasciatore era accompagnato dal direttore generale di Confindustria Matera, Giuseppe Carriero, e da Antonio Braia, presidente di Piccola Industria di Confindustria Basilicata. La delegazione vietnamita, infine, era composta anche da Nguyen Thu Ha, primo segretario, e Nguyen Chi Trung, secondo segretario nonché interprete.