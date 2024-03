Lo scudo crociato, continua a radicarsi su tutto il territorio Regionale, grazie soprattutto in questi giorni al lavoro che sta portando avanti il vice Segretario Regionale Dott.Emilio Candia già segretario Provinciale della Democrazia Cristiana con la nomina di diversi segretari comunali, da ultimo quella di Rocco Ferrara sul Comune di Picerno.

Una campagna elettorale , che si sta delineando passo passo per traghettare la Basilicata verso un futuro certo.

Il Vice Segretario Nazionale Avv. Di SIRIO, unitamente al Vice Segretario Regionale Dott. Candia esprimono soddisfazione in merito alla designazione del candidato Presidente di centrosinistra Dott. Domenico Lacerenza in corsa per le prossime elezioni di primavera che vede il rinnovo della massima assise regionale.

Persona di grande rilievo e personalità sia sotto il profilo professionale che sotto il profilo umano, è quanto dichiarato congiuntamente da DI SIRIO e CANDIA,

Procedono a ritmo serrato, in queste ore, incontri su tutto il territorio della Basilicata per convogliare di comune accordo tutte le forze che porteranno certamente ad un risultato che traghetterà la Basilicata per i prossimi cinque anni.

La DC così ricompare ad essere protagonista della politica Regionale, tornando a schierarsi in campo per la sua terra, per la sua gente, e per i tanti nostalgici democristiani che credono ancora in una speranza per un futuro migliore della Lucania.