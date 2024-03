13/03/2024 - ''Studenti in piazza per salvare la borsa di studio''

Giovedì 14 marzo 2024 gli studenti e le studentesse lucani indiranno una manifestazione davanti la Regione Basilicata per salvare le loro borse di studio e i servizi annessi.

Nelle riunioni preliminari alla stesura del bilancio di previsione 2024 è emerso