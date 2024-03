Si è tenuto lo scorso 7 marzo l'incontro tra cittadinanza e Total al fine di ottimizzare un dialogo trasparente e costruttivo secondo quanto previsto dalla Convenzione fra l'Amministrazione di Corleto Perticara rappresentata per l'occasione dal sindaco Mario Montano e dall'assessore Francesca Lombardi e Totalenergies rappresentata dal direttore Affari istituzionali Stefano Scisciolo e da Ambrogio Laginestra responsabile dei Rapporti con il territorio. L'Amministrazione comunale da tempo si interfaccia con la Compagnia al fine di esternare tematiche afferenti non solo alla sfera ambientale ma anche occupazionale e di sviluppo per l'economia locale a partire dall'agricoltura, dall'artigianato e dal commercio, pertanto le vicende approfondite erano già ampiamente a conoscenza dei dirigenti aziendali. Tra le problematiche maggiormente avvertite dalla cittadinanza e da numerose categorie produttive vi è il disagio degli imprenditori agricoli che da tempo, nonostante l'intenso lavoro, denunciano una notevole difficoltà commerciale nella distribuzione dei prodotti avendo scarso appeal a causa delle vicine estrazioni, oltre all'olezzo e ad una scarsa qualità dell'aria dovuta all'impatto dell'impianto sono state segnalate le difficoltà degli operatori economici locali a partecipare ai bandi di gara indetti dalla Compagnia che sul primo punto si è detta vigile con le altre autorità preposte al controllo, rinnovando l'impegno ad agire con le più moderne tecnologie e nella massima trasparenza su tutti i tavoli preposti aventi ad oggetto la qualità dell'aria mentre sul secondo aspetto è stato assunto un impegno del direttore Scisciolo per approfondire la situazione degli imprenditori locali al fine di comprendere meglio le difficoltà di questi ultimi, a partire dai requisiti da soddisfare e dall'eventuale forma dell'Associazione temporanea di impresa. Limitatamente al problema della segnaletica stradale il Comune ha precisato che è la Compagnia a dover intervenire e di aver da tempo sollecitato un intervento in tale direzione al fine di rendere più sicura l'infrastruttura. Altra tematica di grande rilevanza ha avuto ad oggetto la possibilità occupazionale per i giovani corletani tenendo conto anche della parità di genere. Su questo aspetto la Compagnia, che valuta la presenza di gradi di parentela con personale già operante, ha precisato che le modalità si avvalgono di una metodica rigorosa e al tempo stesso trasparente sulla base delle posizioni aperte e dei Cv. L'Amministrazione comunale più volte ha sollevato le difficoltà dei cittadini e ritiene che seppur utile a questo primo incontro ne debbano seguire altri al fine di dare continuità al dialogo in un'ottica collaborativa e valutare di volta in volta le azioni concrete: è necessaria da parte della Compagnia una maggiore attenzione per la comunità e soprattutto una progettualità di lungo termine che tenga conto dell'occupazione locale e di uno sviluppo collaterale che possa generare un indotto parallelo a quello petrolifero destinato a durare nel prossimo futuro. All'incontro erano presenti, prendendo la parola, anche Giovanni Galgano della Uilm Basilicata ed Emanuele De Nicola segretario Nidil Cgil Basilicata.