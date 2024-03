“Come era prevedibile la fiducia degli italiani nei confronti del centrodestra è salda. Gli elettori hanno premiato il lavoro del governatore abruzzese Marsilio e hanno rinnovato la fiducia nel Governo Meloni. Ora è il turno della Basilicata, dove il centrodestra, ancora una volta, si presenta unito e determinato a portare avanti il lavoro iniziato cinque anni fa”. E' quanto dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Aldo Mattia. “Del resto non mi sembra di vedere in altre regioni il sostegno dato al reddito delle famiglie come è successo in Basilicata , vedi il bonus gas e il bonus acqua, atti concreti e non chiacchiere e promesse varie. Certo c'è ancora molto da fare – aggiunge il parlamentare - per il mondo delle attività produttive e della sanità, ma in sintonia con il Governo nazionale, siamo certi che faremo in Basilicata come centrodestra, ancora meglio e di più”.