Facciamo nostre le preoccupazioni dei marateoti per lo stallo creatosi con la Regione relativamente alla riapertura temporanea della SS18. È ovvio che consentire il transito temporaneo sulla statale, in attesa dei lavori sul tracciato alternativo, sia quantomeno improcrastin... -->continua

La scelta migliore per Italia Viva alle prossime elezioni regionali della Basilicata è nel centrosinistra a sostegno di Angelo Chiorazzo, con una posizione determinante per l'affermazione di una leadership moderata. E' questa certezza, per cui lavoro da mesi,... -->continua