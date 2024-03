Il Movimento Equità Territoriale guidato dell’eurodeputato Piernicola Pedicini è pronto a sostenere la candidatura a presidente della Regione del magistrato Alberto Iannuzzi.



“Mai come in questo momento storico - sostengono in una nota i dirigenti del Met - è necessario offrire alla Basilicata un ampio e coeso schieramento che sia in grado di sconfiggere le destre e presentare un programma progressista e riformatore che si occupi delle grandi problematiche regionali.



Con un profilo di garanzia e di raccordo come quello di Iannuzzi - precisano - siamo convinti che ci siano le condizioni per costruire una coalizione che possa andare dal Pd e M5s fino ai movimenti civici, con l’unico scopo di mettere in campo un progetto forte e credibile alternativo alle destre.



Condividiamo pertanto l'appello firmato da un numeroso gruppo di cittadini lucani (Articolo 48) visto che il Met Basilicata si sta confrontando da tempo con le altre forze di sinistra e con le associazioni civiche della regione, proprio con l'obiettivo di convergere su un programma condiviso e di individuare una figura di candidato presidente di qualità, autorevole e integerrima, che unisca invece di dividere e che rappresenti degnamente il popolo lucano.



I tempi sono molto stretti e capiamo le difficoltà e il travaglio interno del Pd, - sottolinea il Met lucano - ma sono proprio queste le fasi politiche in cui possono nascere accordi e intese che aprono nuovi scenari e valorizzano il bene comune mettendo da parte le divisioni e le diversità.



Occorre osare, bisogna farlo per tutelare e difendere la Basilicata e i lucani tutti”.