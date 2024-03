Il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, insieme alla consigliera provinciale, Filomena Bucello, al sindaco di Nova Siri, Eugenio Lucio Stigliano e alla dirigente scolastica, Cristalla Mezzapesa, ha fatto il punto della situazione sui lavori che interessano il liceo “Bachelet” di Nova Siri, dove è partito l’intervento sopraelevazione per la costruzione di aule e laboratori.

I fondi che la Provincia di Matera ha ottenuto ammontano complessivamente a circa 3 milioni di euro e sono finanziati con fondi del Next Generation EU.

“Con questi lavori - ha dichiarato il presidente Marrese - diamo una svolta storica alla comunità di Nova Siri e a tutti coloro che frequentano e frequenteranno questa scuola perché questi lavori consentiranno al liceo Bachelet di avere una sede più funzionale, moderna e tecnologicamente avanzata. E’ l’ennesimo risultato concreto che abbiamo raggiunto e che ci rende particolarmente orgogliosi.

Grazie all’ufficio tecnico della Provincia, alla consigliera provinciale Bucello, al sindaco Stigliano e alla dirigente Mezzapesa. La sinergia, l’unità di intenti, il gioco di squadra portano risultati tangibili per i cittadini”.