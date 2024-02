Il 21 aprile, data in cui i Lucani saranno chiamati ad esprimersi per il rinnovo del Consiglio regionale e sulla guida della Basilicata, sarà un momento fondamentale per Fratelli d’Italia, a cui, siamo sicuri, sarà consegnata la guida della coalizione di maggi... -->continua

29/02/2024 - Malattie rare, Fanelli: ''Mai spegnere i riflettori''

“La ricorrenza del 29 febbraio costituisce per tutta la comunità un appuntamento di fondamentale importanza per sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sul tema delle malattie rare. È il momento in cui si accendono riflettori che non vorremmo mai v...-->continua