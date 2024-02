29/02/2024 - Elezioni, Gasparri: piena intesa nel cdx sulle candidature

“Come avevamo previsto e fortemente voluto c'è piena intesa nel centrodestra sulle candidature di Bardi in Basilicata, di Cirio in Piemonte e di Tesei in Umbria. Abbiamo lavorato per tenere la coalizione unita e puntiamo alla vittoria in queste Regioni, così come ovviamente ...-->continua