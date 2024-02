La Voce della Politica

27/02/2024 - Lettieri (Pd Basilicata): dopo Sardegna ora lavoriamo per unione

Bellissima vittoria del centro sinistra in Sardegna. Auguri ad Alessandra Todde e ai consiglieri eletti del Pd e de centro sinistra.

Anche in Basilicata si può fare. Lavoriamo tutti, nelle prossime ore, con responsabilità alla costruzione di una alleanza ampia fra partit...-->continua

27/02/2024 - Chiorazzo: Auguri a Todde, la Basilicata abbia lo stesso coraggio della Sardegna

Complimenti ad Alessandra Todde per il suo successo alle elezioni regionali in Sardegna, considerato insperato fino a pochi giorni fa. È la prima vittoria dell'alleanza PD-M5S ed è la prima volta da quasi 10 anni in cui il centrosinistra vince in una regione p...-->continua

27/02/2024 - Dalla Sardegna segnali da cogliere per chi si propone come alternativa al cdx

Auguri di buon lavoro ad Alessandra Todde. Dalla Sardegna arriva finalmente un segnale concreto per dare una inversione di tendenza alle politiche arroganti e sconclusionate che il centrodestra sta mettendo in atto a Roma e nelle regioni in cui governa, compre...-->continua