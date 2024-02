I giornalisti dell’Associazione della Stampa di Basilicata sono scesi in piazza stamani, nel centro storico di Potenza, per dire “No alla Legge bavaglio”, il disegno di legge Costa. Oggi, in piazza Mario Pagano, davanti alla Prefettura del capoluogo lucano, si è tenuto un Consiglio direttivo, a cui hanno preso parte anche le altre componenti del sindacato dei giornalisti lucani e i rappresentanti della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI). Presente anche Alberto Ambrogi dell’Esecutivo Usigrai.







In seguito, una delegazione è stata ricevuta dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, al quale è stato consegnato il documento unitario di Fnsi e Assostampa Basilicata per chiedere al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di non firmare il disegno di legge “che lede i diritti sanciti dall'articolo 21 della Costituzione”. Il prefetto ha assicurato il suo interessamento.