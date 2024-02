Finalmente si conosce la data. Come al solito e come dal primo giorno dell’arrivo da Napoli in Basilicata del Generale Bardi, la decisione è stata presa all’ultimo secondo utile, per votare il 21 Aprile. Senza nessun rispetto per gli elettori e le elettrici lucane, e per chi deve lavorare agli adempimenti burocratici per la presentazione delle liste.



Non conosciamo ancora il candidato del centrodestra ma questo non può essere un alibi per noi.



Mettiamo da parte pregiudiziali e preconcetti e poniamoci due domande: vogliamo liberare la Basilicata dal peggior governo regionale che abbia mai avuto? Siamo pronti ad assumerci la responsabilità di governare?



Se le risposte sono entrambe positive dobbiamo essere capaci di andare oltre, valorizzare le nostre differenze come ricchezza, mettere da parte anche gli errori che inevitabilmente possono esserci stati in questa fase, da parte di tutti noi.



Abbiamo adesso pochissimo tempo per avviare un confronto tra tutti nel merito. Sul programma che, sono certo, sta a cuore a tutti, su cui ognuno ha lavorato ma sul quale possono esserci dei distinguo su cui sarà necessario trovare una sintesi. Sulle scelte con cui realizzarlo in modo più efficace. E, perché no, sulle garanzie politiche che ciascuna forza può legittimamente desiderare per essere certa che la propria posizione sia incisiva nella futura azione di guida della Basilicata.



Riuniamoci. Confrontiamoci. E presentiamoci ai lucani con una proposta chiara. Uniti si vince.