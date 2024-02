13/02/2024 - Palazzo Giustino Fortunato monumento nazionale. Sen. Rosa (FdI) presenta ddl

Non potevo non proporre e firmare il disegno di legge per dichiarare monumento nazionale il Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture.

Palazzo risalente alla prima metà del 1700, sede della Fondazione Fortunato e della biblioteca di famiglia che conta circa 11.000 volumi, ...-->continua