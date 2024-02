Sono molto preoccupato per la recrudescenza dei furti che stanno colpendo famiglie, attività commerciali e imprenditoriali e persino opere in corso nel nostro territorio. Mi spiace molto per tutti coloro che sono stati colpiti sul piano concreto e psicologico.

Ho sottolineato a S.E. il Prefetto di Potenza la gravità della situazione che richiede il massimo dispiegamento di forze ed ho incoraggiato una sempre più stretta collaborazione tra le autorità deputate alla sicurezza.

Il Prefetto dr. Michele Campanaro che segue con la consueta attenzione e sensibilità la situazione sui vari territori convocherà un vertice del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nei prossimi giorni sulla nostra area. Faccio di nuovo appello a tutti i cittadini affinché segnalino al 112 prontamente elementi allarmanti, anche solo indizi che possono portare preventivamente a individuare i soggetti dediti a tali attività predatorie. Ricordo che ogni persona può aderire al “Controllo di vicinato”, uno strumento di prevenzione della criminalità, che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini in collaborazione con le forze dell’ordine locali.

Per aderire contattare la Polizia Locale al numero 0973-627265



Il sindaco di Lauria

Gianni Pittella