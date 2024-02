Un delegazione del coordinamento di ANCI Giovani Basilicata si è recata a Montecatini Terme per la XIIesma Assemblea nazionale ANCI GIOVANI.

Un momento di confronto tra amministratori under 36 di tutta Italia sui temi del domani: rigenerazione urbana, PNRR, aree interne e partecipazione giovanile.



Da qui il coordinamento regionale, costituitosi lo scorso 7 Ottobre 2023, lancia il progetto “Rigenerazione” il progetto presentato alla Regione Basilicata per far ripartire il tema delle politiche giovanili regionali, dedicato agli spazi pubblici e alla co-progrettazione culturale di animazione sui territori.



“Momenti come quelli di Montecatini Terme aiutano gli amministratori di Basilicata a fare gruppo, a formarsi ed entrare in relazioni con le buone pratiche di tutta Italia”- dichiara Giulio Traietta, il coordinare di ANCI GIOVANI BASILICATA.



“Il coordinamento regionale ha inoltre presentato alla Regione Basilicata un primo progetto per la riattivazione delle politiche giovanili sul territorio lucano, grazie a cordiali incontri avuti negli scordi mesi con l’Assessore al ramo Michele Casino2 - dichiara Traietta - 2ora attendiamo la valutazione e l’approvazione del progetto che ha suscitato interesse del Dipartimento regionale, così da iniziare un nuovo percorso con le amministrazioni comunali e i giovani amministratori di Basilicata”.