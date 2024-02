Il prefetto di Potenza Michele Campanaro, con una nota inviata al Presidente del consiglio comunale di Senise Francesco Palazzo e, per conoscenza, al sindaco Giuseppe Castronuovo e ai consiglieri di opposizione ha di fatto dato ragione a questi ultimi sulla richiesta di convocazione del consiglio comunale in seduta straordinaria.

In particolare, come fanno sapere gli stessi consiglieri, il prefetto ha esortato la presidenza del Consiglio comunale senisese a convocare il consiglio in seduta straordinaria per discutere dell'ordine del giorno sulla sostituzione del consigliere sospeso di diritto dalla carica a seguito della nota della stessa prefettura di Potenza lo scorso 4 gennaio. Il riferimento è ovviamente al consigliere e assessore comunale Rosario Marino.

Erano stati gli stessi consiglieri di opposizione, tre eletti tra le fila della minoranza e tre della maggioranza a cui poi il sindaco aveva tolto le deleghe, a chiedere la convocazione del consiglio e a ritenere illegittima, tanto da non presentarsi, la seduta consigliare dello scorso 30 gennaio che era stata sì convocata, ma che non prevedeva tra i punti all'ordine del giorno la sostituzione del consigliere sospeso.

Quella seduta era andata deserta.





