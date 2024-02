Questa mattina, l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Basilicata, Michele Casino, ha partecipato al tavolo Automotive ed Eco bonus tenutosi a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.



Nel corso dei Lavori, il ministro Adolfo Urso, ha ribadito gli sforzi messi in campo dal governo nazionale per sostenere la transizione verso l’elettrico che, di fatto, sta portando Stellantis a rivedere i propri modelli organizzativi e quindi anche la relativa offerta.



Nel 2024 le risorse messe a disposizione per l’indotto saranno pari a 610 milioni di euro che si aggiungono ai 310 stanziati nel 2023.



“La volontà politica del governo centrale e anche dell’esecutivo regionale - ha ribadito Casino - è quella di favorire la riconversione cercando di tutelare il più possibile i livelli occupazionali dei lavoratori di Stellantis ma anche gli operatori degli indotti presenti nell’area industriale”.



Si è sottolineata, inoltre, la volontà di favorire le condizioni affinché si possa giungere quanto prima a una seconda azienda italiana leader nel settore automobilistico così da favorire sempre di più la competitività del settore.



Poco prima dell’inizio dei lavori al Mise l’assessore Casino, insieme alle sigle sindacali, ha incontrato una delegazione di lavoratori presenti a Roma, i quali sono stati raggiunti al termine delle attività dal ministro Urso per fare il punto sul futuro degli operatori impiegati negli indotti Stellantis.



“La Regione Basilicata, guidata dal Presidente Vito Bardi – ha evidenziato Casino –, sarà sempre in prima linea per supportare le azioni del governo centrale per favorire la continuità occupazionale e produttiva degli stabilimenti”.