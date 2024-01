Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata alla nostra redazione dai consiglieri comunali di minoranza di Rotonda, Domenico La Valle, Ines Fittipaldi e Francesco Caldarelli, che sono ritornati sull'articolo di ieri sul bonus idrico.



"Con riferimento al Vostro articolo pubblicato in data 30/01/2023 come da titolo in oggetto, è doveroso evidenziare che il Sindaco non ha dato ancora riscontro alla nostra nota, salvo prendere atto delle dichiarazioni al giornalista dott. Gianfranco Aurilio, che certamente non possono considerarsi un riscontro ufficiale. In particolare, quello che con la nostra nota abbiamo evidenziato è che il bonus idrico è un’agevolazione che va riconosciuta, per diritto, ai Rotondesi in quanto lucani, essendo una misura rivolta a tutti i cittadini della Basilicata.

Si vuole rammentare, a sostegno della nostra tesi, che lo Statuto regionale all'art. 5commi 1 e 2 stabilisce che: "La Regione riconosce la persona come centro di valore, soggetto di diritti e doveri senza distinzione alcuna e considera l'identità personale di ogni individuo come una qualità assoluta, unica e irripetibile. La Regione concorre alla tutela dei diritti della persona e opera per superare le discriminazioni legate ad ogni aspetto della condizione umana.

Totalmente diverso è stato l'approccio del dott. Rocco Bruno con la nota indirizzata alla Regione Basilicata, fondando l'opportunità di richiesta del riconoscimento sul fatto che in "agro del territorio rotondese insiste anche un depuratore consortile, gestito dall’Ente che rappresento, a servizio degli utenti di Rotonda e Viggianello nella misura stabilita rispettivamente del 53% e del 47%. Tale impianto di depurazione ubicato in località Paragalline serve anche utenti di AQL e richiede importanti interventi di manutenzione straordinaria."





Questo gruppo consiliare ha chiesto al Sindaco di attivarsi celermente affinché venga riconosciuto, anche alle famiglie rotondesi con ISEE inferiore a 30 mila euro, il beneficio economico regionale del bonus idrico, che era dovuto dal 29 gennaio, ma che, dopo oltre venti giorni dalla nota del dott. Rocco Bruno, non potranno ancora ricevere.

In una situazione in cui è stato violato un diritto dei rotondesi, ci aspettiamo dal primo cittadino un intervento più incisivo, diretto a soddisfare, nell'immediatezza, l'aiuto economico anche ai rotondesi al pari degli altri lucani, e senza le burocrazie per l'attesa di un eventuale finanziamento per manutenzione straordinaria all'impianto di depurazione ubicato in località Paragalline.

Tanto era dovuto per opportuna chiarezza, al fine di fornire al lettore le giuste informazioni".



I consiglieri:

Ing. Domenico La Valle

Dott. Francesco Caldarelli

Dott.sa Ines Fittipaldi