Ringrazio +Europa per l'attestazione di stima, ma ancor più per l'apertura al confronto. I risultati dell'incontro per parlare di temi sono l'indicazione che è proprio su queste basi che va ricercata l'intesa e, tra forze che si richiamano allo stesso campo, è più facile farlo.







Per questo dò piena disponibilità a tutte le forze politiche e sociali che si riconoscono nel fronte moderato e progressista ad avviare subito una serie di confronti franchi, diretti e chiari su quanto c'è da fare per la Basilicata. È necessario discutere a tutto campo, dalle azioni da mettere in campo ai percorsi da compiere insieme.







Sono convinto che a metterci su un cammino che ci porterà a lavorare in modo compatto siano proprio il comune sentire, sia pure con diverse sensibilità, e la condivisa volontà di salvare la Basilicata dal declino a cui stiamo assistendo. Ma abbiamo anche il dovere di non perder tempo e di offrire un quadro chiaro ai lucani per renderli fiduciosi che il cambiamento, quello vero, è possibile.







Angelo Chiorazzo