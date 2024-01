ardi deve avere umiltà nel rapportarsi con Fratelli d'Italia perché siamo non soltanto il partito di maggioranza relativa ma anche un partito di qualità con dirigenti di primordine che potrebbero fare anche meglio di lui i presidenti": Così il viceministro degli esteri, Edmondo Cirielli (FdI), ha risposto stamani ai giornalisti, a Potenza, citando il presidente della Regione in carica, riferendosi alla scelta del candidato del centrodestra alle elezioni regionali.

Rispondendo ai giornalisti, Cirielli ha pronunciato quattro volte la parola "umiltà": due in diretto riferimento a Bardi e due in riferimento ai rapporti nel centrodestra.



Per quanto riguarda Bardi, dopo il primo richiamo all'umiltà nei rapporti con FdI, Cirielli ha parlato di una "umiltà che in questi anni è mancata e anche ultimamente è da recuperare".