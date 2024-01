In una sala gremita si è svolta la ‘’prima’’ uscita pubblica ufficiale nel suo paese, Senise, per Angelo Chiorazzo e la sua ‘’Basilicata casa comune’’. In sala, tra gli altri, molti amministratori locali del territorio. Chiorazzo, dopo le presentazioni a Potenza e Matera, aveva annunciato che avrebbe dato inizio al dialogo con i territori organizzando diverse tappe in molti comuni lucani e, di volta in volta, proponendo una tematica da approfondire.

«Non potevo non cominciare dal mio paese- ha detto- e proporre un tema caro a Senise e a tutto il territorio». Il tema è più attuale che mai: la risorsa acqua, che nel comune sinnico ha un significato particolare perché Senise ospita la diga di Montecotugno, la più grande d’Europa in terra battuta, realizzata a partire dagli anni Settanta; un’infrastruttura imponente la cui costruzione portò con sé anni di lotte, di fermento sociale e politico e di dibattiti su quello che sarebbe stato il futuro del territorio dopo l’invasamento di migliaia di ettari di terreno, un tempo vocati all’agricoltura.

Le tematiche legate all’acqua sono state affrontate negli interventi preliminari di Marco Arcieri, presidente dell’ Icid, Commissione Internazionale Irrigazione e Drenaggio (International Commission on Irrigation and Drainage) che ha dato all’argomento un respiro globale; Domenico Totaro, attuale promotore del Comitato Acque Lucane, che è intervenuto sul tema ‘’Acque del Sud Spa’’; Valentina Viola, presidente dell’ente parco nazionale del Pollino e sindaca di Chiaromonte. Nessun intervento non previsto, nonostante la richiesta di un cittadino di poter intervenire per sollecitare il dibattito sull’aumento delle tariffe dell’acqua, in particolare nel settore agricolo; argomento poi citato dallo stesso Chiorazzo nel suo intervento.

Nel suo intervento Chiorazzo, dopo aver brevemente ricordato la sua storia e il filo mai interrotto che lo lega al suo paese, è poi intervenuto sul dibattito legato al nuovo sistenma di governance che riguarda proprio la risorsa acqua.

« In una fase storica che ha vissuto momenti di grande dibattito circa i poteri da attribuire agli Enti Locali ed in cui è tuttora in corso una delicatissima stagione di riflessione politica si opta per soluzioni che vanno in direzione opposta, prevedendo una preponderante o quasi esclusiva presenza dello Stato e quindi di una forte centralizzazione, compresa Acque del Sud Spa»

Sul bonus acqua: «Se l'obiettivo era quello di abbassare la tariffa ai lucani, sarebbe stato necessario evitare l'affidamento diretto per la costruzione degli impanti e la gestione ad ENI degli stessi per i primi 6 anni evitando ad Acquedotto Lucano di pagare ad ENI pure l'energia elettrica prodotta dei pannelli fotovoltaici a prezzo calmierato. Perchè mai la Regione affida ad ENI la gestione degli impianti realizzati se dispone di SEL, una società pubblica che dovrebbe occuparsi di energie rinnovabili, ma che è ridotta a poltronificio per assicurare un appannaggio a un uomo di partito senza che in questi anni sia stata capace di mettere in campo un'operazione di un qualche rilievo».

Sulla possibile coalizione: « Rinnovo l'appello alle forze moderate e progressiste, ai giovani e a tutti coloro che non si rassegnano a un declino drammatico. Solo coesi potremo costruire una alternativa al peggior governo della nostra storia lucana»

E, alla fine, su Marcello Pittella: «Lui ha detto che possono non esistere confini o steccati. Voglio dire a Marcello, per rispetto della sua storia, perché è stato l’ultimo presidente di centrosinistra, che quest’affermazione non gli fa onore». Questa è la sua casa e forse è giusto che sia più chiaro con se stesso e con i lucani».





