"Straordinaria giornata grazie al ministro Urso. Prima l'iniziativa volta a far comprendere che la Basilicata c'è, con il suo sistema produttivo, capace di vincere le sfide imposte dal mercato, dettate da processi sempre più innovativi. Nella quale abbiamo immaginato di far convenire imprese locali e player nazionali, leader nei rispettivi settori. E poi presso Confindustria. Questo perché crediamo che una sinergia sia fondamentale e utile per far innalzare il territorio sotto il profilo economico e sociale."



Così Michele Napoli, già vice sindaco e assessore comunale ai lavori pubblici di Potenza, in veste di consigliere del Ministro Urso per le iniziative legate allo sviluppo del Mezzogiorno, promotore nel capoluogo lucano dell'evento Innovation Gate presso la Camera di Commercio della Basilicata.

Un adito verso il futuro, con lo sguardo al presente e le radici nel passato, il filo conduttore che ha visto lo svolgimento di talk con attori locali a confronto e poi interventi nazionali sul tema "prospettive di sviluppo: le sfide per il sistema paese", con ospite il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.







Durante i lavori, intervenuti manager di Barilla, Hitachi, AQL e Utilitalia, ed ancora di Órchestra, Hexagon Manufacturing Intelligence, OCM Group ed in tema di Cyber & Security Solutions con la società Leonardo.



Non da ultimo, intervenuta la Consulta provinciale studentesca e la giovane quindicenne Ludovica De Bonis.







Al termine, Napoli ha accompagnato il ministro Urso all'evento presso Confindustria Basilicata, dove ha incontrato il consiglio generale dell'organismo ed il tessuto produttivo.