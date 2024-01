La Basilicata, terra ricca di risorse e di opportunità, non può rischiare il tracollo.

Il dato del Pil è emblematico: di certo non rappresenta più la ricchezza reale delle famiglie, che oramai fanno fatica a mantenere livelli di vita dignitosi.

Cio’ è l’effetto di quella politica clientelare e assistenziale, che è triste eredità del passato nonché causa del decadimento che il Governo regionale di Centrodestra ha provato, in questi ultimi 5 anni, ad arginare.

Mai sia dare più credito, in vista della imminente campagna elettorale regionale, a coloro i quali si sono resi artefici di una situazione che fa rabbrividire.

Occorre pertanto diffidare da coloro i quali si sono resi responsabili, per lunghi decenni, di una pessima gestione della cosa pubblica e che ancor oggi, magari sotto mentite spoglie, hanno il coraggio e la presunzione di proporsi come i risolutori di quei problemi che loro stessi hanno prima generato e poi acuito.

Costoro dovrebbero, al contrario, chiedere scusa ai lucani e ritirarsi a vita privata.

E’ ora, infatti, di dire basta alla logica della “pacca sulla spalla”, che ha favorito gli “amici degli amici” e’ l’affermarsi di quel becero clientelismo che ha mortificato il merito e le capacità, producendo malessere, spopolamento e povertà per i lucani.

La Fondazione “FareFuturo” ritiene fondamentale per il bene della Basilicata invitare tutti ad esprimere il voto in maniera consapevole; a tal fine sta lavorando in tutta l’area sud della Basilicata affinché il corpo elettorale premi, col proprio consenso, gli uomini e le donne migliori.

Solo mettendo il personale politico più autorevole nella massima Istituzione regionale, l’intero territorio lucano potrà sperare in un reale cambiamento ed aspirare al suo rilancio economico e sociale.

Farefuturo Basilicata farà quindi quadrato affinché Fratelli d’Italia proponga e sostenga in questa ormai prossima tornata elettorale i candidati che, per esperienza e competenza, meglio di altri possono tutelare gli interessi dei lucani nella consapevolezza che così potrà davvero invertirsi un destino che altrimenti appare segnato.

L'associazione FF è già da tempo all’opera con iniziative politiche sul territorio che hanno per obiettivo scuotere le coscienze sui temi più avvertiti nell’area sud della Basilicata e più in particolare nel Senisese e Lagonegrese.

Farefuturo raccomanda, infine, di mettere al bando gli ambulanti della politica ovvero quei ciarlatani che finiscono di esistere dopo le elezioni, quei populisti che si fanno vivi solo nel momento del bisogno.

Farefuturo ha le idee chiare e farà fino in fondo la sua parte perché si affermino, finalmente, i principi sui quali la Meloni ha costruito il successo della Destra al Governo della nazione. Giovanni Lonetti