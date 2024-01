Avanti per la Basilicata.

La nostra Regione si appresta a vivere quelle che saranno con molta probabilità le elezioni regionali più importanti di sempre. Non c'è un secondo tempo, una strada alternativa, se non saremo in grado di rimetterci in carreggiata nei prossimi 5 anni il destino della nostra terra sarà deciso. Il Centrosinistra lucano ha vissuto anni difficili, lotte di potere ed eccessivi personalismi hanno fatto perdere la bussola ad una classe dirigente che negli anni precedenti era stata apprezzata e valorizzata in tutto il Paese. Tanti errori, forse troppi, e la fiducia dei lucani è venuta meno. Ecco perché occorre necessariamente aprire una stagione nuova, di rinnovamento, di nuove proposte e di nuovi metodi. Ad Angelo Chiorazzo chiedo di non tornare indietro, di lottare con coraggio e di credere davvero nella



storia nuova di cui ha parlato in queste settimane. Intorno a Chiorazzo si è creata una grande mobilitazione di giovani che hanno un'altra idea di Basilicata da proporre, che vogliono lottare per creare un futuro diverso e che credono di poter essere protagonisti della rinascita di questa terra.Il Partito Democratico resti compatto su questa posizione e faccia sua questa domanda di cambiamento che viene dai lucani. Si lavori per trovare un'unità interna che può fare solo bene alla comunità democratica e che deve rappresentare l'inizio di una nuova fase anche per il PD e la sua classe dirigente. Andiamo avanti Angelo, aperti ad ogni tipo di confronto con tutti, ma senza accettare i ricatti di chi vuole semplicemente regalare la regione al Centrodestra. Non possiamo permettercelo, non possono permetterselo i lucani. Si dice spesso che la Basilicata sia un po



come il concetto di Dio, ci credi o non ci credi. Noi crediamo nella Basilicata, aiutateci a trasformare il nostro sogno in realtà.



Michele Fasanella

(DIREZIONE REGIONALE PD)