A seguito di segnalazione da parte della Fials sulla presunta presenza emergenza igienico-sanitaria presso la postazione del 118 India 28 di San Nicola di Melfi in cui si sarebbe verificata una infestazione di ratti, il Direttore del Deu- Dipartimento Emergenza Urgenza 118 Libero Mileti è prontamente intervenuto mettendo in atto tutte le verifiche del caso. In una interlocuzione proficua con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’azienda automobilistica, la circostanza segnalata è stata completamente smentita ed anzi, in considerazione del fatto che Stellantis e Asp condividono la stessa sala medica e quindi gli stessi ambulatori, è stato evidenziato come al suo interno vengano definite, in maniera strettamente capillare e attenta, tutte le procedure di pulizia e di derattizzazione. I turni di pulizia quotidiana sono stati raddoppiati così come è costantemente monitorata la presenza di esche e ultrasuoni atti a tenere lontani i ratti.

Dopo un’attenta disamina anche della documentazione fornita dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Stellantis, si è accertato che l’ultima disinfestazione e derattizzazione in tutto il plesso industriale è avvenuta in maniera complessiva nello scorso mese di dicembre- così come si evince dai registri di manutenzione- e che le stesse procedure avvengono periodicamente in base ad un programma regolare aziendale di prevenzione contro le infestazioni di ogni genere.

Per Mileti “decadono dunque tutte le ipotesi di inidoneità ad ospitare il personale così come si è voluto invece sottolineare. Il lavoro dei sanitari di Asp prosegue senza alcuna interferenza e nella tutela non solo del personale medico e paramedico ma anche di tutti i lavoratori dello stabilimento”.

Sulla questione è intervenuto anche il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo che ha dato mandato all’Ufficio Tecnico di verificare la situazione complessiva, anche da un punto di vista strutturale, di tutte le postazioni del Deu 118 dislocate sul territorio regionale. Tanto, alla luce delle segnalazioni anche di ordine minore che giungono dagli operatori e per situazioni specifiche in particolare nell’area del materano. Per queste ultime, di competenza dell’Azienda Sanitaria di Matera per la parte che attiene la manutenzione straordinaria, la Direzione della Asp Basilicata ha già preso contatti con la nuova Direzione Generale di Asm che ha subito manifestato disponibilità ed interesse alla tutela del personale“.