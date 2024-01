“Rivolgo un plauso al magistrato Donato Luciano per la nomina a capo dell’Ufficio Legislativo del ministero della Cultura. Si tratta di un ruolo di prestigio che il giudice, originario di San Fele, andrà a ricoprire nel dicastero di Sangiuliano, portando anche in quella sede... -->continua

8/01/2024 - Dimensionamento scolastico, Pittella:”stop all’impoverimento dei territori”

“Tagliare sulla scuola e mettere Regioni e Province in una condizione ragionieristica per ‘salvare il salvabile’, alcune volte ricorrendo anche a criteri poco comprensibili come accaduto in Basilicata ad esempio con gli Istituti Agrari, impoverirà sempre più i...-->continua