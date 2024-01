Giovanna Casamassima, nata a Bari e materana d’adozione, è la nuova segretaria cittadina di “Matera nel cuore”. Casamassima concentrerà la sua attenzione sul miglioramento del benessere dei cittadini materani, con particolare enfasi sull'accesso ai servizi sanitari.



Tra le questioni che si propone di affrontare ci sono le lunghe liste di attesa, comprese quelle del pronto soccorso dell’ospedale di Matera, che sono diventate un'odissea per i materani.

Casamassima intende implementare politiche urbane che non solo preservino il patrimonio storico e ambientale di Matera ma che anche migliorino drasticamente l'efficienza e l'accessibilità dei servizi sanitari.



Inoltre Casamassima promuoverà progetti culturali e turistici per stimolare lo sviluppo economico della città. Il suo impegno si estenderà al rafforzamento generale dei servizi alla persona, lavorando per rendere più accessibili i servizi pubblici e migliorare la qualità della sanità e dello sport nella comunità.



Casamassima collaborerà con le istituzioni locali, le organizzazioni civiche e il mondo imprenditoriale, affrontando le sfide della città con un approccio integrato. La promozione attiva della partecipazione civica sarà uno degli strumenti chiave per coinvolgere i cittadini nelle decisioni che impattano la loro quotidianità. Con questo approccio olistico, mira a costruire un futuro sostenibile e prospero per Matera, migliorando significativamente l'accesso ai servizi sanitari e risolvendo le criticità che affliggono la comunità.



Giovanni Angelino, presidente di “Matera nel cuore”, dichiara: Sono felice di accogliere nella famiglia di “Matera nel cuore” la segretaria cittadina Giovanna Casamassima e sono certo che lavorerà nella città dei Sassi per risolvere le criticità che riguardano la nostra comunità. “Matera nel cuore” accoglie solamente chi ama Matera e i materani e Giovanna Casamassima risponde a questi requisiti.