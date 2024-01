"Esprimo vicinanza personale e politica a Pasquale Cariello per la crisi dell'amministrazione comunale di Scanzano Jonico, che, di fatto, fa concludere anzitempo il suo mandato come sindaco, a causa delle dimissioni ultra dimidium irresponsabilmente rassegante da 7 consiglieri comunali. Scanzano Jonico, dopo anni di commissariamento, meno di un anno fa aveva scelto il futuro, e sono certo che l’impegno di Pasquale Cariello per la nostra terra e per la sua comunità proseguirà con passione, dedizione e competenza. Il tempo gli darà ragione, in quanto fiero sostenitore della legalità, della democraticità delle scelte amministrative e della trasparenza nella gestione della cosa pubblica".

Così, in una nota, il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.