''In merito alle vicende legate al dimensionamento scolastico volevo chiarire che la Regione Basilicata non ha fatto altro che applicare le linee guida e che al comprensivo di Valsinni è stato accorpato Tursi, che la scelta della dirigenza a Valsinni si conferma sia per i numeri del suo comprensivo che per la centralità geografica di Valsinni rispetto ai comuni dell’unione- spiega, in una nota, il sindaco di Valsinni Gaetano Celano- La logica dell’unione, ricordo, comporta che i comuni collaborino e si distribuiscano le funzioni senza nessuna forma di campanilismo''.