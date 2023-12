“Anche a Latronico e nella frazione di Agromonte in questi giorni festivi è stata chiusa spesso la guardia medica per carenza di medici nel coprire tutti i turni. E questo è accaduto da noi, come in tanti altri paesi della Basilicata in queste feste natalizie!”.

Lo ha postato via social il sindaco Fausto De Maria.

“Nonostante l'avanzare delle nuove tecnologie - ha aggiunto il primo cittadino - vengono chiusi reparti negli ospedali, è pur vero che la popolazione è diminuita anche a dismisura ma intanto i servizi sanitari sono peggiori di 20 anni fa. Si stava meglio quando si stava peggio. Non si può pensare alle questioni soltanto nelle emergenze, quando ormai si è arrivati con l’acqua alla gola. Bisognerebbe programmare in anticipo per non avere poi emergenze! Basta mettere la polvere sotto al tappeto! Sarà inutile anche costruire altre strutture come le case di comunità, grazie al PNNR, se poi non ci sarà il personale medico e infermieristico!”

E ancora: “Non diamo la solita colpa alla questione del numero chiuso nella facoltà di medicina, se poi si assiste anche a un consistente esodo di medici neolaureati e specializzandi, più di 1.000 l’anno, perché all’estero gli stipendi e le condizioni di lavoro sono nettamente migliori.

Ancora più preoccupante il fatto che la previsione della spesa sanitaria sul PIL per il periodo 2023-2026 registrerà già nel 2024 il ritorno al valore del 6,3% rispetto ad una media dell’8,8% dei 37 Paesi dell’OCSE e del 10% circa di Francia e Germania. È stato fatto un grave errore a non utilizzare quella importante linea di credito del MES sanitario (37 miliardi di euro), da restituire in tantissimi anni ad un tasso di interesse dello 0.60%, soltanto per un principio ideologico!

Ricordiamo che il diritto alla salute è il bene supremo di ogni essere umano. Tant’è che è contemplato, tutelato e protetto nell’art. 32 della Costituzione repubblicana!”.