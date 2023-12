“Ci davano per squagliati come neve al sole dopo la morte di Berlusconi e invece…” - sono le parole del Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani all’indomani dell’adesione del consigliere regionale, Gianuario Aliandro al gruppo di Forza Italia del Consiglio Regionale di Basilicata. Il neo azzurro ha motivato il suo ingresso nel partito di Silvio Berlusconi dopo aver maturato, insieme ai suoi amici, il convincimento che lo stesso rappresenti, sia in Italia che in Basilicata, la più autentica forza moderata del Cetrodestra, all’interno della quale possono trovare spazio la soluzione dei tanti problemi dei nostri Territori.

Tale adesione – ha dichiarato il coordinatore provinciale di Forza Italia di Potenza Vincenzo Taddei - si unisce ad altre già avvenute nelle scorse settimane da parte di autorevoli esponenti politici tra i quali si evidenziano quelli dell’ex Consigliere Regionale del PD, Pasquale Robortella; dell’attuale Sindaco di Abriola, Romano Triunfo; del Consigliere Comunale di Potenza, Rocco Quaratino; dell’ex Assessore del Comune di Potenza, Giuseppe Pernice; del Vicesindaco di Paterno, Gianmichele Restaino eletto, poi, nelle ultime consultazioni della provincia, Consigliere Provinciale di Forza Italia.

Tale quadro, ha affermato Taddei, conferma la capacità attrattiva di Forza Italia e la linea politica determinata nell’ultimo Congresso Provinciale del 26 Novembre 2023, tesa a far diventare, sempre di più, Forza Italia punto di riferimento della vasta area moderata, liberale e riformista esistente nella nostra Regione. Soprattutto, ha concluso Taddei, in previsione dei prossimi ed imminenti appuntamenti elettorali del 2024 dove saremo interessati al rinnovo del Consiglio Regionale, di molteplici Comuni tra cui la città di Potenza, ed al rinnovo del Parlamento Europeo.