L’Amministrazione Comunale di Muro Lucano accoglie, seppur con moderata soddisfazione, la dichiarazione -ad oggi solamente verbale- resa a mezzo stampa da parte della ‘Dirigenza Regionale ’del Dipartimento“ Ambiente, del Territorio e dell’ Energia” circa la disponibilità a qualsiasi chiarimento in riferimento al controverso iter adottato dalla Regione Basilicata per l’autorizzazione del Progetto relativo all’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di ‘Monte Raitiello’.



Ancora una volta (lo leggiamo dalla dichiarazione della Dirigenza Regionale) prendiamo atto del fatto che “...nessun procedimento autorizzativo è stato rilasciato”, ma ci lascia profondamente perplessi il fatto che “...la procedura espropriativa è un atto propedeutico del procedimento autorizzativo stesso…” .



L’Amministrazione Comunale di Muro Lucano, peraltro ancora in attesa di un imminente pronunciamento del T.A.R. sulla questione ‘Monte Raitiello’, ritiene che ancor prima di un qualsiasi ed utile confronto tra Enti, sia indispensabile sospendere il “Procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza” avviato dalla Regione Basilicata proprio nella persona del Dirigente,

Ing. Roberto TRICOMI, il quale, in due distinte note ufficiali, si contraddice palesemente sul ‘Silenzio Assenso’ realizzatosi.



Non avrebbe senso alcuno, infatti, sedersi attorno ad un tavolo di confronto nel mentre le procedure contestate dalla nostra Amministrazione e da diverse Associazioni Ambientaliste avanzano speditamente verso la realizzazione di un’opera abnorme nelle dimensioni e dal devastante impatto ambientale, mancando anche di rispetto nei confronti dell’Organo di Giustizia Amministrativa che a breve esprimerà un verdetto, probabilmente anch’esso non definitivo.



Rinnoviamo, quindi, la nostra totale disponibilità ad un confronto franco ed aperto tra le parti, includendo -tra queste- anche i Rappresentanti politici competenti per materia oltre che le Associazioni da anni intervenute sulla questione, un minuto dopo la sospensione dell’iter amministrativo già sopra descritto restituendo, in tal modo, all’incontro la giusta dignità istituzionale ed i requisiti minimi utili ad un proficuo confronto utile a chiarire, in questa prima sede, i termini di un’annosa questione che, parallelamente, avanza anche al cospetto di ogni altro Organo competente per legge.



Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano