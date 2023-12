27/12/2023 - Inaugurazione comitato elettorale Angelo Chiorazzo a Potenza

Un passo in avanti per una storia nuova per la Basilicata. Sabato 30 dicembre alle ore 17:30 sarà inaugurato il comitato elettorale di Angelo Chiorazzo in via del Gallitello a Potenza, una casa per tutte le forze moderate e progressiste in vista dell’appuntamento elettorale ...-->continua