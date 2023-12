Il sindaco di Bella Leonardo Sabato, con una missiva inviata a Poste Italiane segnala ''per l'ennesima volta che il servizio postale dei locali di Via Vittorio Veneto, da tempo effettua un servizio gravemente insufficiente che sta causando disagi e danni anche economici ai cittadini, alle attività economiche e allo stesso Comune che rappresento.

Nello specifico, dopo la chiusura prolungata dei mesi scorsi a causa della inagibilità temporanea dei locali che aveva già notevolmente creato grave disservizi, registriamo, ancora oggi, con grande rammarico il mancato funzionamento dell'ATM, problematica che si presenta, sovente, in occasione di ogni periodo festivo (Natale, Pasqua, Ferragosto).



Tutto questo non è più accettabile da una Società che eroga un servizio indispensabile per la pubblica collettività.



Pertanto, riservandomi di denunciare agli organi preposti la continua interruzione di un pubblico servizio, sollecito il RIPRISTINO IMMEDIATO di tutti i servizi cui Poste Italiane Spa è chiamata a garantire''.



Sul caso sono intervenuti anche il responsabile del comitato per l'Ufficio postale di Bella Vito Leone e Luigi Vitale, responsabile sindacale Failp, hanno chiesto spiegazioni al Responsabile di Gestione Operativa della Filiale di Potenza circa il mancato funzionamento dell'ATM, ha risposto che non era di sua competenza. Dopo un lungo calvario per la riapertura dell Ufficio Postale si sono accorti che l'Atm, creando innumerevoli disagi ai cittadini. Rileviamo che c'è mancanza di attenzione e disinteresse.



Leone e Vitale, consapevoli anche delle imminenti festività si erano preoccupati e interessati, già, da diversi giorni di far intervenire la Gestione Operativa della Filiale di Potenza.



Ormai l'Ufficio postale di Bella non trova più pace e attenzione.



Dal 15 Dicembre 2023, l'Ufficio postale è stato riaperto al pubblico e sino ad oggi, 23 Dicembre, l'ATM Postamat, è completamente spento e fuori uso.

Non c'è nessuna comunicazione dei tempi di ripristino.

Non è possibile né far prelievi né altre operazioni.

In un periodo, così, particolare e in considerazione del ritorno di tanti concittadini che vivono fuori Bella, il disservizio di Poste Italiane continua la sua telenovela''.