La sintesi delle opportunità di finanziamento europee più importanti pubblicate questo mese riguardano bandi molto interessanti e per vari settori.



I bandi più significativi sono i seguenti: bando per la diffusione di tecnologie innovative di decarbonizzazione. La misura è suddivisa in cinque diverse categorie: progetti di decarbonizzazione per progetti da 100 milioni fino a 2,5 milioni di euro. Il bando è aperto anche ai settori del trasporto marittimo, del trasporto su strada e dell’aviazione. Scadenza: 09/04/2024; bando per gli enti locali per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, per l’efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. Scadenza: 15/01/2024; bando per finanziare piani di investimento che prevedono la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile. La dotazione finanziaria è pari a 100 milioni di euro, con un importo del 40% destinato a finanziamento di progetti da realizzare in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Scadenza: 12/01/2024; bando sul patrimonio culturale e il turismo per sostenere la trasformazione digitale del settore culturale europeo e promuovere la creazione e il riutilizzo di contenuti nei settori culturale e creativo. Le proposte progettuali devono essere presentate da consorzi di almeno tre partner di tre diversi paesi ammissibili. Scadenza: 23/01/2024; bando per sostenere e attuare politiche globali per proteggere e promuovere i diritti dei minori, compreso il diritto di partecipazione. Il bando mette a disposizione 12 milioni di euro per finanziare progetti nazionali o transnazionali. Scadenza: 26/03/2024; bando per il sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione Ue. Gli interventi dovranno riguardare la produzione e distribuzione di materiale cartaceo, multimediale o audiovisivo, attività di sensibilizzazione sul web e sui social media, eventi mediatici, seminari, conferenze e workshop. Il bando scade il 09/01/2024; bando per promuovere e sostenere la mobilità di artisti e professionisti della cultura. Scadenza: 31/05/2024.



Oltre ai bandi Ue, ci sono quelli regionali. Tra i più importanti segnaliamo il bando per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo, da realizzare in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’intervento sostiene progetti di ricerca e sviluppo nel settore dei materiali avanzati e nanotecnologia, fotonica e micro/nano elettronica, sistemi avanzati di produzione, tecnologie delle scienze della vita, intelligenza artificiale, connessione e sicurezza digitale. Scadenza: sino ad esaurimento fondi.



