Oggi 21 dicembre 2023 è un giorno storico per l'Associazione di promozione sociale Arcigay Basilicata, Don Marco Bisceglia: finalmente dopo ormai 10 anni di intensa attività, il Comune di Potenza ha assegnato una nuova sede nella centralissima via del Popolo. Presenti alla firma del contratto stamattina, La Presidente, Morena Rapolla e la Consigliera nazionale di Arcigay Pia Adriana Ciminelli, entrambe visibilmente emozionate e commosse.



Secondo la Dott.ssa Pia Adriana Ciminelli, Consigliera nazionale di Arcigay: “ la nuova sede di Arcigay Basilicata rappresenta un importante baluardo di emancipazione e tutela dei Diritti della Comunità lgbtqia lucana. Tante battaglie sono state vinte ma ancora tante devono essere condotte. L'affermazione dei percorsi identitari richiede costanza, lungimiranza e pluralità di intenti, al fine di rendere finalmente tutelata in modo pieno la Cittadinanza di Tutt*".



Secondo l'Avv. Morena Rapolla, Presidente dell'Associazione: “ la nuova sede ci consentira' di proseguire in maniera ancor più fruttuosa le attività di ascolto, accoglienza e protezione delle tante Persone Lgbtqia+ lucane che si rivolgono a noi. Un ringraziamento al Sindaco Mario Guarente, all'Assessore Gianmarco Blasi ed al Dirigente Vito Di Lascio che ci hanno accompagnat* lungo questo percorso durato alcuni mesi e tutt'altro che scontato. La nuova sede sarà la Casa di Tutt*”.



(nell'allegata foto la firma del contratto con Pia Adriana Ciminelli, Morena Rapolla, l'Assessore del Comune Blasi e il Dirigente del Comune Di Lascio)