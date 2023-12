Continuano le visite degli studenti di ogni ordine grado provenienti dalle scuole del territorio lucano al Consiglio regionale della Basilicata. Questa mattina è stata la volta degli alunni dell’Istituto comprensivo “A. Busciolano” che, nell’ambito del progetto di “Cittadinanza attiva”, curato dalla Struttura Informazione, Comunicazione ed Eventi del Consiglio regionale, hanno avuto modo di prendere contatto con l’istituzione regionale.

I trentasette bambini, attenti e curiosi, accompagnati dalle insegnanti Gabriella Lo Giudice, Daniela Valentini e Vincenza Varlotta, hanno inizialmente visionato un video dal titolo “Da studenti a cittadini consapevoli”, realizzato dall’ufficio Stampa del Consiglio regionale. Poi, guidati dal funzionario Andrea Mercurio, hanno avuto la possibilità di comprendere i meccanismi che regolano il funzionamento del Consiglio regionale, di capire come si esercitano le funzioni dell’Assemblea consiliare e quelle dei consiglieri regionali e, tra queste, l’importante funzione legislativa. Mercurio ha, spiegato con parole semplice e dirette che “Nella Costituzione si parla di diritti e di doveri che tutti gli italiani devono rispettare. Le regole sono importanti per il nostro bene e le troviamo a casa, a scuola, quando facciamo sport, a lavoro. Ogni giorno, aiutati dalle vostre famiglie e dai vostri insegnanti, avete modo di fare esperienza dell’importanza dei diritti e dei doveri”.

Il coordinatore della Struttura di Informazione, Comunicazione ed Eventi, Pierluigi Maulella Barrese, dopo aver dato il benvenuto ai bambini e alle insegnanti, si è soffermato sulla valenza dell’iniziativa da non considerare una semplice visita perché - ha spiegato - :“Questo è l'organo rappresentativo della comunità regionale, uno dei luoghi dove vengono prese decisioni importanti per la Basilicata. E’ qui che si esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione grazie al contributo dato da ciascun consigliere regionale. L’augurio che faccio a tutti voi bambini è che possiate essere sempre attenti su quanto accade intorno a voi, mostrandovi rispettosi delle regole e difensori dei vostri diritti. Il futuro ha bisogno di cittadini attivi e preparati”.

Penultimo step presso la Sala dove si svolgono i lavori delle quattro Commissioni consiliari e poi visita dell’Aula consiliare, dove i bambini si sono seduti tra i banchi. Ad accoglierli il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, il quale dopo aver ringraziato il mondo della scuola e, quindi, le insegnanti e i dirigenti per l’importante funzione che viene assicurata a vantaggio della società, si è rivolto ai bambini sottolineando: “Voi siete il nostro futuro. Studiate con curiosità ed impegno e affrontate il vostro vivere quotidiano con un approccio costruttivo e paziente, sempre animati dal prezioso senso critico e pronti a fare la vostra parte. Abbiate sempre rispetto della libertà, di quella vostra e di quella degli altri. In questo momento, in cui spirano venti di guerra, ciascuno di noi deve ricordare sempre quanto sia importante il rispetto della democrazia”. “Sono particolarmente legato a questo progetto di “Cittadinanza Attiva” - ha terminato Cicala -. Un progetto di democrazia e conoscenza su cui il Consiglio investe molto e con convinzione, nella consapevolezza del ruolo strategico della scuola e dell’importanza delle sinergie tra diverse istituzioni”.

I bambini hanno colto pienamente l’invito loro diretto di mettersi nei panni dei Consiglieri regionali. Con sicurezza si sono messi alla prova ponendo al presidente Cicala diverse domande che hanno toccato gli argomenti più disparati: da come si costruisce una legge, all’emergenza cinghiali, alle case di residenza per gli anziani, alle possibili iniziative a favore dei bambini, a quanto si sta facendo e si deve fare ancora per contrastare la violenza sulle donne.

L’insegnante Daniela Valentini, dopo aver ringraziato per la positiva esperienza messa a disposizione dei bambini, ha ricordato che la visita presso il Consiglio regionale rientra all’interno del progetto d’Istituto “Le radici della legalità”.

Al termine della manifestazione agli studenti è stato donato un libro dal titolo “Lykos e Leus” in cerca dell’antico Pino, di Nadia Guglielmo che, attraverso una favola, racconta di un viaggio attraverso i territori della Basilicata, alla scoperta di antiche leggende e frammenti di storia, per ricostruire e conoscere aspetti affascinanti del passato della nostra terra e una penna sulla Costituzione italiana.